【生科股】藥明生物：上半年收入增長將放緩、維持全年指引　重申業務運營及財務正常　股價再跌1%

▲ 【生科股】藥明生物重申：業務運營及財務正常 維持全年收入增三成指引

藥明生物 （02269） 表示，由於2022年上半年的基數較高，加上過去三年的高速發展，預計今年上半年收入增長將會放緩，但仍維持全年指引。而早前藥明生物預期，今年公司收入按年增幅由去年的增長48%放慢至約30%。

公司發布二零二三年投資者開放日內容，公司表示，藉此機會重申，公司的業務運營仍然正常，且業務運營和財務狀況概無發生重大不利變化。

藥明生物周二（20日）單日急插17%，報38.75元，創去年10月新低。今早續跌0.9%，新造38.4元，成交3.31億元。

對於藥明生物今年新增25個項目，較去年同期新增47個明顯減少，公司預期市場份額和藥明接受率基本不變，簽單周期延長是數量降低的原因，而去年第4季推動項目簽約數目創新高亦部分抵消今年上半年的需求。

再者，藥明生物表示，在今年25個新項目中，很重要部分為III期臨床開發和商業化生產項目，而每個III期臨床開發和商業化生產項目在項目簽署後的第一年收入可能相當於臨床前開發項目的5至10倍左右。這些項目驗證了客戶對公司CMO（商業化生產）能力和規模的信任，並預計將提升公司的近期收入。

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編輯：姚卓然