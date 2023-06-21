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【大行報告】藥明生物半日曾跌6%、補鑊認上半年收入增長放慢　遇大行降價潮、大摩富瑞逆市唱好

股市 12:14 2023/06/21

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【生科股】藥明生物重申：業務運營及財務正常　維持全年收入增三成指引

藥明生物 （02269） 本周舉行投資者開放日，向券商透露上半年收入增長放慢，觸發周二股價大跌17%。藥明生物大跌後今早才刊發公告，公開交代相關內容，公司表示，由於2022年上半年的基數較高，加上過去三年的高速發展，預計今年上半年收入增長將會放緩，但仍維持全年指引。藥明生物預期，今年公司收入按年增幅由去年的增長48%放慢至約30%。

藥明生物今早股價未止跌，最多跌近6%，低見36.35元。半日股價跌4%，報37.2元，成交13.36億元。

大華繼顯降評級至「賣出」　富瑞撐最後低吸藥明機會

券商陸續更新對藥明生物的評價，大華繼顯、野村、瑞銀等大行都調低藥明生物目標價，而大摩反認為藥明生物短線可反彈。

當中大華繼顯分析師指出，管理層料上半年收入只按年增10%，遠低於市場預期，但維持全年增長目標30%，不過該行認為受制於美息高企，全球藥物開發商融資持續面對挑戰，下半年藥明生物獲得新項目的進度不會較上半年明顯提升，並料藥明生物加快國際布局將不利盈利能力，將公司投資評級降至「賣出」，目標價由55元大削至30元。

富瑞、大摩則較樂觀，富瑞指出，雖然藥明生物年內只有25個新項目，相對於市場預期每年新增80至100個項目，進度明顯落後，但管理層強調部分合約提早在去年第四季簽約，影響表現。該行認為藥明生物現價水平未完全反映公司價值，現價對應今明兩年企業價值對EBITDA（EV／EBITDA）比率約24倍及19倍，低於該行認為的合理估值—23.5至26倍，現時或是最後以低估值入市的好時機，重申「買入」評級，目標價90元。

大摩則看好藥明生物股價在未來30日有70%至80%機會上升，認為投資者對藥明生物最新指引反應過敏，因公司仍維持全年增長指引，而近期股價回調令短期估值更吸引。該行予藥明目標價為121元，重申「增持」評級。

藥明生物分析員會議派驚嚇 引爆全日股價插17%，可見【下一頁】

藥明生物：投資者簡報可能含「重大內幕消息」

在周二股價大瀉後，藥明生物今早表示：

為確保公司全體股東及有意投資者均可平等及適時地獲得有關本公司及其營運的資料，本公司已於本公告內載入簡報的若干頁，當中可能包含本公司的重大內幕消息

藥明生物重申，公司業務營運仍然正常，且業務營運和財務狀況概無發生重大不利變化。

藥明生物交代，今年新增25個綜合項目，較去年同期新增47個明顯減少，公司預期市場份額和藥明接受率基本不變，簽單周期延長是數量降低的原因，而去年第4季推動項目簽約數目創新高亦部分抵消今年上半年的需求。

再者，藥明生物表示，在今年25個新項目中，很重要部分為III期臨床開發和商業化生產項目，而每個III期臨床開發和商業化生產項目在項目簽署後的第一年收入可能相當於臨床前開發項目的5至10倍左右。這些項目驗證了客戶對公司CMO（商業化生產）能力和規模的信任，並預計將提升公司的近期收入。

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編輯：姚卓然

市場動向 港股 藥明生物（02269）
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