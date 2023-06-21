【美股業績】聯邦快遞上季業績遜預期　另CFO 7月底退休、盤後跌3%

▲ 【美股業績】聯邦快遞上季業績遜預期 另CFO 7月底退休

聯邦快遞（FedEx，美：FDX）公布，受全球貨運量下降的拖累，截至5月底止第四季營收按年跌10.2%至219億美元，低於市場預期的226.5億美元，並為連續第三個季度下降；經調整後淨利潤為12.5億美元，按年大跌三成。每股盈利按年跌28%至4.94美元，但勝市場預期的4.85美元。同時，公司財務總監Michael Lenz將於7月底退休，轉任集團顧問至今年底。公司正從外部尋找新人選。

消息發布後，聯邦快遞盤後股價跌3%，報224.5美元。

從全財年來看，聯邦快遞2023財年經調整後營收902億美元，按年跌3.5%；全年經營利潤為53.7億美元，按年跌21.8%；經營利潤率為6%，低於上財年的7.3%；淨利潤為38.4億美元，按年跌30%。

聯邦快遞估計，預計2024財年營收同比將持平或者低個位數增長；調整後EPS為16.50至18.50美元，低於市場的預期中值為18.31美元；預計2024財年資本開支大約57億美元，遜於市場預期的59.8億美元。

另外，公司亦宣布將合併其在加拿大的快遞和地面服務，地面運營和員工將過渡到快遞業務部門，這項改革將從明年4月開始。 聯邦快遞稱，美國的這兩項業務合併需要花費數年時間。

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編輯：姚卓然