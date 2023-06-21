▲ 【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683：不在月底前更新招股章程 但仍盡快完成上市

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 6月9日突然宣布延遲上市，公司今日再宣布，由於公司需要額外時間編製及落實有關全球發售的若干資料，公司將不會刊發補充招股章程且預計將於2023年6月30日或之前刊發經更新的招股章程。

不過，公司表明，仍致力於盡快完成全球發售及上市。

此前有消息指，巨星傳奇將於近期重啟招股，此次招股會增加管理層及股東的股票禁售期並根據市場情況調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資者信心。巨星傳奇6月5日結束招股，有傳公司以招股價範圍下限5.5元定價，集資額約6.99億元。

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編輯：姚卓然