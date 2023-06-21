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【航空奧斯卡】國泰航空重返Skytrax十大航空兼奪一獎　新加坡航空成最佳航空公司（第二版）

股市 11:42 2023/06/21

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【航空奧斯卡】國泰航空重回Skytrax十大航空兼奪一獎　新加坡航空登最佳航空榜首

被稱為航空界奧斯卡的Skytrax公佈最新2023年最佳航空公司，新加坡航空再升一級，第5度奪得世界最佳航空公司大獎，多年榜首的卡塔爾航空則排第二，第三名為全日空，第四及第五分別為阿聯酋航空及日本航空。國泰航空 （00293） 則由去年的16位爬升到第8名，並首次被評為提供全球最佳機上娛樂，國泰航空對上一次奪冠為2014年，而國泰CEO林紹波曾揚言國泰重建目標之一是重返Skytrax排名第一。

SKYTRAX
2023排名

 航空公司 2022年排名
1 新加坡航空 2
2 卡塔爾航空 1
3 全日空航空 4
4 阿聯酋航空 3
5 日本航空 6
6 土耳其航空 7
7 法國航空 8
8 國泰航空 16
9 長榮航空 18
10 大韓航空 9

國泰航空排名仍未追回2019、2021年水平，但排名從疫情低谷反彈，對於近年員工士氣受制於架構重組、薪酬受壓、服務爭議的國泰而言，屬得來不易的好消息。國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩趁機向員工發信指，能親身出席Skytrax頒獎禮代表國泰獲十大航空公司、最佳機上娛樂獎，為團隊感自豪，反映客戶認可國泰的服務和機上娛樂，也是同事辛勤工作和奉獻的體現，並稱「在我們的重建之旅中，很容易陷入日常的瑣事中，而沒有意識到我們已經取得了多大的進步。」

新加坡航空及卡塔爾航空各奪9獎

主辦單位Skytrax CEO Edward Plaisted表示，新加坡航空在多個項目中均取得優異成績，特別要提的是頭等艙服務，是世界最佳的頭等艙，新加坡航空的成功，值得公司管理層及員工自豪及滿足。

新加坡航空及卡塔爾航空各奪得9個獎項；新加坡航空雄霸頭等艙獎項，包括世界最佳頭等艙、世界最佳頭等艙座位、世界最佳頭等艙舒適設施，以及最佳亞洲航空公司等。

卡塔爾航空在商務艙領域贏出，榮獲全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座位、全球最佳商務候機室（Al Mourjan 商務貴賓室）、全球最佳商務艙候機室餐飲及中東最佳航空公司。

AirAsia連續14年獲得全球最佳廉航　海航成內航之冠

在中國，海南航空排名全球第11，為公司第12次被評為中國內地最佳航空公司，並獲得中國最佳航空公司員工獎。

在北美，達美航空贏了6個獎；歐洲方面，土取其航空贏得4個獎，包括歐洲最佳航空公司。

Air Asia亞洲航空再贏得世界最佳低廉價航空公司獎，是自2010年以來未曾失落該獎，新加坡航空旗下的Scoot奪得世界最佳長途廉價航空公司獎。

其他獎項方面，全日空同時再獲得世界最佳機場服務獎和世界最清潔航空公司獎。

Skytrax 今年新設一個獎項，是世界最佳適合家庭客的航空公司，由加拿大航空贏得。得獎範圍包括家庭座位政策、家庭專用辦理登機手續設施、優先登機、兒童餐、兒童設施/玩具/活動包、兒童專用機上娛樂、免費托運行李和手提式嬰兒床/嬰兒車政策，以及地勤人員和航空服務員標準服務協助旅行體驗。

被譽為「航空奧斯卡」的世界航空公司大獎，今年總共頒發143個獎，調查於2022年9月至今年5月進行，調查提供英語、法語、西班牙語、俄語、日語和中文版本，超過100個國籍的旅客參與，涉及325家航空公司。

頒獎典禮於巴黎航空航天博物館舉行，獲得全世界350多位嘉賓出席，包括航空公司的CEO、總裁及高級管理人員出席支持，頒獎禮及客戶調查費用均由主辦單位Skytrax支付。

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記者：譚志偉

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