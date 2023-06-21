▲ 【航空奧斯卡】國泰航空重回Skytrax十大航空兼奪一獎 新加坡航空登最佳航空榜首

被稱為航空界奧斯卡的Skytrax公佈最新2023年最佳航空公司，新加坡航空再升一級，第5度奪得世界最佳航空公司大獎，多年榜首的卡塔爾航空則排第二，第三名為全日空，第四及第五分別為阿聯酋航空及日本航空。國泰航空 （00293） 則由去年的16位爬升到第8名，並首次被評為提供全球最佳機上娛樂，國泰航空對上一次奪冠為2014年。

今年新設一個獎項，是世界最佳適合家庭客的航空公司，由加拿大航空贏得。得獎範圍包括家庭座位政策、家庭專用辦理登機手續設施、優先登機、兒童餐、兒童設施/玩具/活動包、兒童專用機上娛樂、免費托運行李和手提式嬰兒床/嬰兒車政策，以及地勤人員和航空服務員標準服務協助旅行體驗。

全球十大世界最佳航空公司：

新加坡航空

卡塔爾航空

全日空航空

阿聯酋航空

日本航空

土耳其航空

法國航空

國泰航空

長榮航空

大韓航空

主辦單位Skytrax CEO Edward Plaisted表示，新加坡航空在多個項目中均取得優異成績，特別要提的是頭等艙服務，是世界最佳的頭等艙，新加坡航空的成功，值得公司管理層及員工自豪及滿足。

新加坡航空及卡塔爾航空各奪9獎

新加坡航空及卡塔爾航空各奪得9個獎項；新加坡航空雄霸頭等艙獎項，包括世界最佳頭等艙、世界最佳頭等艙座位、世界最佳頭等艙舒適設施，以及最佳亞洲航空公司等。

卡塔爾航空在商務艙領域贏出，榮獲全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座位、全球最佳商務候機室（Al Mourjan 商務貴賓室）、全球最佳商務艙候機室餐飲及中東最佳航空公司。

AirAsia連續14年獲得全球最佳廉航

Air Asia亞洲航空再贏得世界最佳低廉價航空公司獎，是自2010年以來未曾失落該獎，Scoot奪得世界最佳長途廉價航空公司獎。

其他公司方面，全日空同時再獲得世界最佳機場服務獎和世界最清潔航空公司獎。

在中國，海南航空第12次被評為中國最佳航空公司，並獲得中國最佳航空公司員工獎。在北美，達美航空贏了6個獎；歐洲方面，土取其航空贏得4個獎，包括歐洲最佳航空公司。

被譽為「航空奧斯卡」的世界航空公司大獎，今年總共頒發143個獎，調查於2022年9月至今年5月進行，調查提供英語、法語、西班牙語、俄語、日語和中文版本，超過100個國籍的旅客參與，涉及325家航空公司。頒獎典禮於巴黎航空航天博物館舉行，獲得全世界350多位嘉賓出席，包括航空公司的CEO、總裁及高級管理人員出席支持，頒獎禮及客戶調查費用均由主辦單位Skytrax支付。

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記者：譚志偉