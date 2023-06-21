【著數優惠】富豪機場酒店自助午餐買一送一 任食大蝦 Mövenpick雪糕 人均低至$197

港人最愛食BUFFET，最近富豪機場酒店藝廊咖啡室推超抵自助餐買一送一優惠。透過KKday預訂，任食3.5小時自助晚餐，2 人同行低至每位337元。另設2.5小時自助午餐連無限暢飲，2人同行低至每位179元。



位於富豪機場酒店的藝廊咖啡室，提供超過200款的多元化國際美食，包括冰鎮海鮮、烤肉專區以至新鮮果汁吧。自助晚餐除了一系列精選海鮮包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、青口配特選醬汁等美饌之外，亦提供超過200款環球美食，當中一定不能錯過烤肉專區的必食握介 -即切安格斯牛肉。

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環亞蟹宴自助晚餐（供應由即日至 7 月 2 日） - 行政總廚把蟹肉鮮味與亞洲食材及廚藝結合，於藝廊咖啡室為您呈現環亞風味蟹宴。精選美食 - 主打泰式蟹肉麵捲、荷香蟹肉蒜蓉蒸飯、鱈場蟹腳配紅蔥頭油醋汁。

至於品味．夏日．香港自助晚餐（供應由 7 月 3 日至 8 月 31 日） 帶給客人現在可能已消聲匿跡之懷舊美食，配合多樣懷舊擺設，令您彷如置身舊時。



精選美食：碗仔翅、脆皮五香豬腩配海鮮醬、避風塘炒蝦、辣洒煮螺、蒜蓉粉絲扇貝、飛機欖、叮叮糖、薑檸樂啫喱、迷你菠蘿油。*除咖啡及茶無限暢飲，透過 KKday 預訂，送汽水/橙汁一杯。



優惠詳情：

【快閃限量搶 - 買一送一】3.5 小時自助晚餐連無限暢飲(18:00 – 21:30)

KKday 優惠: 星期一至五 742元/2 位，平均371元/位 (原價1,360元/2 位) 優惠連結：請按此



星期六日及公眾假期 802元/2 位，平均401元/位 (原價1,4770元/2 位)

(已包括加一服務費）

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自助午餐為您搜羅環球新鮮食材與滋味，由前菜、海鮮、熱盤到甜品均為用心製作之選。海鮮站有來自世界各地的鮮味海鮮，包括大蝦、青口、海螺等。新鮮蔬菜沙律吧備有各式各樣調味品和沙拉醬，清新又健康。麵食風味站提供熱騰騰湯麵 ，客人可自選麵條和配料由廚師即時炮製，另有燒烤雞、壽司吧，及甜品供應 18 款瑞士Mövenpick 雪糕等。*除咖啡及茶無限暢飲，透過 KKday 預訂，送汽水/橙汁一杯。



【快閃限量搶 - 買一送一】2.5小時自助午餐連無限暢飲(12:00 – 14:30)

KKday 優惠: 星期一至五 394元/2 位，平均197元/位 (原價 722元/2 位) 優惠連結：請按此



星期六日及公眾假期430元/2 位，平均 215元/位 (原價 788元/2 位)

(已包括加一服務費)

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2023 年 6 月 20 日 12:00 至 6 月 26 日 23:59

用餐日期：2023 年 6 月 21 日至 8 月 31 日

地址：香港赤鱲角香港國際機場暢達路 9 號地下

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責任編輯：陳詠妍