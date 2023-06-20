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【裁員潮】東南亞網約車Grab裁員1000人、涉11%員工

股市 23:10 2023/06/20

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【裁員潮】東南亞網約車Grab裁員1000人、涉11%員工

有外電指，東南亞電召汽車及外賣平台Grab Holdings（美：GRAB）行政總裁Anthony Tan周二（20日）宣布，將裁員1,000人，佔員工總數約11%，原因是Grab須控制成本，以确保能夠長遠提供更实惠服务。 Tan 表示，此次裁員是自疫情以來最大規模的裁員，強調並非「盈利的捷徑」，而是為適應商業環境而進行的戰略重組。

Grab現跌1.6%，報3.37美元。

Tan在內部信提及，市場變化從未如此之快，生成式AI等技術正在以驚人的速度發展，資本成本上升，直接影響競爭格局。Tan稱：「我們必須將我們的規模與靈活的執行力和成本優勢結合起來，這樣我們才能可持續地提供更實惠的服務，並加深我們對大眾的滲透」。Tan表示，即使沒有裁員，Grab 也會控制了成本，今年應該會實現調整後EBITDA收支平衡目標。

Grab對手、印尼電召汽車GoTo去年採取類似舉措，進行嚴格成本削減，包括2022年裁員12%，而3月份又裁員600人。Grab今年首季虧損 2.5 億美元，但收入按年增長130.3%至5.25億美元。今年2月，Grab發布2023 年全年收入預測，並提前盈利時間表。

Grab 上一次裁員是在 2020 年，當時因疫情影響裁員 360 人，而截至 2022 年底，該公司擁有 11,934 名員工，其中約 2,000 名員工來自去年收購的一家雜貨連鎖店。

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編輯：李哲毅

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