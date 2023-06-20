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【恒大危機】恒大首5個月合約銷售約337億人幣　恒大汽車：至5月底已交付逾1000輛「恒馳5」

股市 22:30 2023/06/20

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恒大首5個月合約銷售約337億人幣　恒大汽車：至5月底已交付逾1000輛「恒馳5」

恒大系更新近期業務發展，中國恒大 （03333） 表示，首五個月實現合約銷售金額約337.67億元人民幣，合約銷售面積492.58萬平方米。恒大又指，正與財務及法律顧問積極與境外債券持有人小組及其顧問落實境外債務重組方案的檔，預期在今年7月下旬向相關管轄區法院申請相關協議安排的推進。

恒大指，集團努力爭取多家建築公司和建築材料供應商的支持，677個已售和未交付項目已有效復工。首五個月集團累計交付約12.2萬套房屋，總建築面積約1389萬平方米。

另外，恒大汽車 （00708） 指，「恒馳5」恒馳汽車已於5月恢復生產，截至5月底已交付超過1000輛「恒馳5」。

不過，恒大汽車指，目前仍面臨資金短缺困難。公司管理層正持續推進節約成本舉措，積極開拓融資渠 道，盡力維持本集團持續經營。

至於恒大物業 （06666） ，截至今年5月底，集團有2759個在管項目，在管總建築面積約5.06億平方米，而總簽約建築面積約8.17億平方米，簽約項目總數3152個。

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編輯：袁諾曦

港股 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）
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