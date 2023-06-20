▲ 【字節跳動】抖音電商619銷量按年增長66% 電商直播累計時長4202萬小時

抖音電商周二（20日）發布618好物節活動消費數據，5月31日至6月18日，抖音電商直播累計時長達4202萬小時，貼上購物車連接的短視頻播放了1309億次，整體銷量按年增長了66%。其中，貨架模式的抖音商城的銷量按年增長達177%。

抖音電商稱，618期間，通過跨店滿減、消費券、商城頻道、好物直播間等方式，不斷促進消費，今年618購物節由90後成為消費主力軍，購買實力最為強勁；18歲以上的00後消費者數量不斷增長，是去年同期的2.1倍，成為消費市場的新生力量；從地域來看，來自上海的用戶消費最為活躍，北京、重慶、成都、廣州等地緊隨其後。

抖音電商相關負責人表示，隨著消費的不斷復甦，消費者對優價好物和品質購物的需求不斷提升，平台會持續通過各類大促活動，提供更多優惠補貼，為商家、達人和消費者們創造更好的連接，進一步激發消費市場活力。

相關文章：

【字節跳動】抖音電商據報再調整組織架構：加強引入白牌商家平價產品 提高年內訂單量考核要求

【人工智能】抖音發布人工智能生成內容的平台規範 要求對AI生成內容進行標識、虛擬人使用者要實名認證

編輯：李哲毅