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【虛擬資產】金管局、證監會舉行圓桌會議討論虛產平台銀行開戶　OKX：VASP申請人應有資格啟動開戶流程

股市 22:16 2023/06/20

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【虛擬資產】金管局、證監會辦圓桌會議討論虛產平台銀行開戶　OKX：VASP申請人應有資格啟動開戶流程

金管局與證監會周一（19日）為討論虛擬資產服務提供商（VASP）開立銀行賬戶所合辦的第二次圓桌會議，加密貨幣交易所OKX亦有參與，OKX全球首席商務官黎智凱（Lennix Lai）認為，已經向證監會提交牌照申請的VASPs應該有資格立即啓動銀行開戶流程，因爲他們已經通過完成評估證明了他們對高標準合規性和內部控制的承諾。

OKX透露，自4月份舉行的第一次圓桌會議以來，看到了良好的進展，因爲金管局和各銀行均投放專責資源來處理VASP的銀行賬戶申請，並促進VASP了解更多關於銀行開戶過程所需的要求。

OKX聲言，很高興看到金管局在圓桌會議上提供更多監管指引，並強調雖然銀行對賬戶申請人進行客戶盡職調查以進行反洗錢（AML）內控很重要，但銀行不應對合法企業的賬戶開立程序施加過度負擔。 

OKX代表黎智凱解釋，根據香港新的VASP發牌制度，任何牌照申請人必須先完成由合資格第三方顧問進行的全面外部評估，包括全面審查申請人的AML、KYC和程序是否符合政府VASP制度的要求，故認爲已經提交牌照申請的VASPs應該有資格立即啓動銀行開戶流程。

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記者：李哲毅

網絡保安 虛擬貨幣 香港金融管理局 證監會
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