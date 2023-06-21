【電動車】蔚來逆市反彈近3%　獲阿布扎比政府斥約11億美元入股7%　涉向騰訊購股

▲ 【電動車】蔚來獲阿布扎比政府斥約11億美元入股7% 涉向騰訊購股

蔚來 （09866） 獲阿布扎比政府支持的投資機構進行戰略性股權投資，投資合共約11億美元。蔚來宣布，阿布扎比政府擁有多數股權的投資主體CYVN Holdings L.L.C.同意以每股8.72美元，認購約8469.6萬股新發行的蔚來A類普通股，投資金額達約7.4億美元，交割預計將於7月初完成。

同時，CYVN Holdings將向股東之一的騰訊 （00700） 購買約4013.8萬股蔚來A類股份。以周一（19日）收市價9.4美元計，涉資約為3.8億美元。

蔚來周三（21日）反彈2.8%，報72.55元。

根據2022年年報，騰訊持有約1.6億股蔚來A類普通股，實益擁有權為9.7%，佔總投票權約5.9%。

投資交易及二次股份轉讓交割後，CYVN Holdings將實益擁有蔚來已發行及發行在外股份約7%。因應持股不少於5%，CYVN Holdings將有權提名一名董事進入公司董事會。

將尋求合作發展蔚來國際業務機會

蔚來及CYVN Holdings約定於投資交易交割後共同合作尋求發展蔚來國際業務的機會。蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌指，期待將來與CYVN Holdings合作拓展蔚來國際業務。

相關文章：

【電動車】理想汽車再升1% 首款純電車MEGA年底發布 有信心成50萬以上乘用車榜首

【蔚來股價9866】蔚來升5%、全部車型起售價減3萬人幣 取消終身免費換電

編輯：袁諾曦