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【電動車】蔚來獲阿布扎比政府斥約11億美元入股7%　涉向騰訊購股

股市 22:03 2023/06/20

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【電動車】蔚來獲阿布扎比政府斥約11億美元入股7%　涉向騰訊購股

蔚來 （09866） 獲阿布扎比政府支持的投資機構進行戰略性股權投資，投資合共約11億美元。蔚來宣布，阿布扎比政府擁有多數股權的投資主體CYVN Holdings L.L.C.同意以每股8.72美元，認購約8469.6萬股新發行的蔚來A類普通股，投資金額達約7.4億美元，交割預計將於7月初完成。

同時，CYVN Holdings將向股東之一的騰訊 （00700） 購買約4013.8萬股蔚來A類股份。以周一（19日）收市價9.4美元計，涉資約為3.8億美元。

消息公布後， 蔚來於美股早段跌1.1%，報9.291美元。

根據2022年年報，騰訊持有約1.6億股蔚來A類普通股，實益擁有權為9.7%，佔總投票權約5.9%。

投資交易及二次股份轉讓交割後，CYVN Holdings將實益擁有蔚來已發行及發行在外股份約7%。因應持股不少於5%，CYVN Holdings將有權提名一名董事進入公司董事會。

將尋求合作發展蔚來國際業務機會

蔚來及CYVN Holdings約定於投資交易交割後共同合作尋求發展蔚來國際業務的機會。蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌指，期待將來與CYVN Holdings合作拓展蔚來國際業務。

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編輯：袁諾曦

騰訊控股（00700） 港股 蔚來－SW（09866） 美股
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