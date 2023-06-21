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【TSLA】「Tesla殺手」Rivian將用Tesla充電標準　Tesla股價再升約逾5%

股市 09:57 2023/06/21

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【TSLA】「Tesla殺手」Rivian將用Tesla充電標準　Tesla股價再升

特斯拉 （Tesla，美：TSLA）一統美國電動車充電標準再有新進展，曾被視為潛在「Tesla殺手」的電動車廠Rivian （美：RIVN）最新表示，同意採用Tesla的充電標準，其用戶最快2024年春季可通過適配器使用Tesla 的12,000個超級充電站，並在2025年起Rivian車輛將標配Tesla的充電接口。

Tesla 盤前股價一度下跌，但開市後走高約2%，其後股價持續拉升，收報274.45美元，升5.34%。盤後再漲1.33%，至278.1美元；Rivian收報15.7美元，揚6%。

充電樁是電動車普及的關鍵基建，Tesla超級充電站佔美國所有快速充電器市場約6成，並擬更改系統為「北美充電標準（NACS）」，市佔率明顯超越曾獲拜登政府75億美元支持的「結合充電系統（CCS）」。

隨福特（美：F）、通用汽車（美：GM）兩大老牌美國車廠早前已表明加入Tesla陣營，CCS系統的製造商和營運商包括ABB（瑞典：ABBN）旗下的ABB E-mobility North America、Tritium DCFC （美：DCFC）、EVgo （美：EVGO）和FreeWire都宣布，將在他們的充電站中增加NACS插頭。

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編輯：麥德銘

電動車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股
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