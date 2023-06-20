【美股焦點】法拉第未來再度延遲交付時間　計劃合股後再融資　開市跌35%

由賈躍亭投資的電動車製造商法拉第未來（美：FFIE）公布，再度推遲公司旗下首款量產車型「FF 91」的第二階段交付時間，由今年第二季末，延期至今年8月底。此外，公司又提出了新融資計劃，提出進行反向股票分拆，以支持公司融資3億美元元加速生產進度。

法拉第股價盤前曾急挫超過40%，開市後暫跌35%，報0.29美元。

關於再次延遲交付的原因，法拉第未來指是由於「一家供應商的時間限制」，以及受車輛強化安全測試中「額外系統測試」環節完成時間影響，導致最終交付時間有所推遲。但集團已多次以「供應商時間限制」為由，將交付時間延遲。

除延遲交付外，公司提出新融資計劃，希望股東批准董事會對公司普通股進行反向股票分割方案，亦即是股份合併，比例區間爲已發行在外普通股的2合1到90合1之間。公司並計劃再融資3億美元，以解決備受困擾的產能問題。

由於納斯達克也有對上市公司股價不得長期低於面值每股1美元的要求，故法拉第未來今次的鋪排最直接目的，是要保住上市地位。

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編輯：葉志偉