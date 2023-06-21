【通脹時代】中石油母企傳與卡塔爾 簽訂27年供氣協議

外電引述知情人士消息報道，預計卡塔爾能源公司與中石油(00857)母公司中石油集團將簽署為期27年的天然氣供應協議。中石油將每年購買400萬噸液化天然氣，並作為合資夥伴獲得卡塔爾North Field擴建項目5％的股權。一旦落實，這是繼去年底和中石化集團簽訂27年天然氣供應協議後，國營的卡塔爾能源公司再和內地油企合作。

該報道引述卡塔爾能源大臣Saad al Kaabi預計，將在年底前與數個歐洲國家簽署長期供應協議。報道又指卡塔爾能源接近與法國、意大利和英國達成協議。

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另外中石油公布，披露塔里木油田公司開展增儲上產行動，加快尋找戰略接替領域和規模儲備，力爭到2025年實現油氣產量當量3,600萬噸，到2030年油氣產量當量達到4,000萬噸。集團指，近年來在塔里木油田深層發現較多具備效益開發的新儲量，油田的鑽井深度由勘探開發初期的3,000米左右，逐步提高到現在的8,000米以深，成本穩中有降，在鑽機總數不變的情況下，今年4個月油田鑽井總進尺數提高16％。中石油又指，獨山子石化乙烷制乙烯項目的原料乙烷由塔里木油田供應。塔里木油田年產300多億方天然氣，富含乙烷、丙烷等組分，一期項目設計乙烯年產能60萬噸，由塔里木油田輪南輕烴廠提供原料，去年投產即達到設計產能。目前，二期項目正處於國家發改委審批階段，設計乙烯年產能120萬噸。

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