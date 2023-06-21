  • 30°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹時代】中石油母企傳與卡塔爾 簽訂27年供氣協議

股樓投資 15:14 2023/06/21

分享：

分享：

外電引述知情人士消息報道，預計卡塔爾能源公司與中石油(00857)母公司中石油集團將簽署為期27年的天然氣供應協議。中石油將每年購買400萬噸液化天然氣，並作為合資夥伴獲得卡塔爾North Field擴建項目5％的股權。一旦落實，這是繼去年底和中石化集團簽訂27年天然氣供應協議後，國營的卡塔爾能源公司再和內地油企合作。

該報道引述卡塔爾能源大臣Saad al Kaabi預計，將在年底前與數個歐洲國家簽署長期供應協議。報道又指卡塔爾能源接近與法國、意大利和英國達成協議。

嘉里建設87億人幣投得 上海黃浦區外灘地皮  詳情請看【下一頁

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

另外中石油公布，披露塔里木油田公司開展增儲上產行動，加快尋找戰略接替領域和規模儲備，力爭到2025年實現油氣產量當量3,600萬噸，到2030年油氣產量當量達到4,000萬噸。集團指，近年來在塔里木油田深層發現較多具備效益開發的新儲量，油田的鑽井深度由勘探開發初期的3,000米左右，逐步提高到現在的8,000米以深，成本穩中有降，在鑽機總數不變的情況下，今年4個月油田鑽井總進尺數提高16％。中石油又指，獨山子石化乙烷制乙烯項目的原料乙烷由塔里木油田供應。塔里木油田年產300多億方天然氣，富含乙烷、丙烷等組分，一期項目設計乙烯年產能60萬噸，由塔里木油田輪南輕烴廠提供原料，去年投產即達到設計產能。目前，二期項目正處於國家發改委審批階段，設計乙烯年產能120萬噸。

【阿里巴巴9988】阿里蔡崇信吳泳銘 9月分接任主席及CEO  詳情請看【下一頁

【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

中國石油股份（00857） 港股

下一篇文章

【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩 股價連跌2日 券商紛下調目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款