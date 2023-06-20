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【馬雲行蹤】張勇中午宣布退任阿里CEO　馬雲下午訪阿里雲陪張勇飲咖啡？（圖集）

股市 20:29 2023/06/20

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【馬雲行蹤】張勇中午宣布退任阿里CEO　馬雲下午訪阿里雲陪張勇飲咖啡？

阿里巴巴 （09988） 人事大變動，馬雲再次露面。張勇今日（20日）中午宣布退任阿里巴巴董事會主席和集團首席執行官，由兩名阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信、吳泳銘分別接任。張勇舉動被視為「全押（all in）」阿里雲發展，內地網絡隨即流出阿里巴巴靈魂人物馬雲同日下午到訪阿里雲園區，與張勇一同會見員工。

    點擊圖片放大
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據內媒引用阿里雲智能技術戰略總監陳緒在社交平台上載的帖文：

中午剛宣布張勇卸任集團（職務）all in阿里雲，下午馬老師（馬雲）就來阿里雲園區，兩人邊走邊聊還買了杯咖啡，聊得很開心。阿里雲當年因為馬老師的堅定支持才走到今天，未來看老逍（逍遙子為張勇在集團內的花名）的了

張勇9月10日退任阿里巴巴主席兼CEO，有特別意義？可見【下一頁】

接任張勇集團職務的蔡崇信、吳泳銘都是與馬雲一同創業的夥伴，而馬雲近期愈來愈高調參與公開或半公開活動，都讓外界視阿里巴巴集團最新變動，都有馬雲一直參與。

若到訪阿里雲園區圖片屬實，馬雲變相為張勇站台，顯示他相當重視張勇領導和阿里雲發展。

張勇全員信解釋辭任：「阿里雲分拆處最關鍵時刻需全身心投入」，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 阿里巴巴－SW（09988） 張勇 馬雲 阿里雲 阿里巴巴
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