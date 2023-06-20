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嘉里建設87億人幣投得 上海黃浦區外灘地皮

股樓投資 20:35 2023/06/20

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嘉里建設(00683) 宣布，附屬卓妙有限公司今成功招標購入由上海市黃浦區規劃和自然資源局出讓的，中國上海市黃浦區外灘社區、廣場社區及江西南路、山東南路、盛澤路、070-02地下空間地塊的土地使用權（餘下地塊），代價約87.8億元人民幣，即約96.6億元，作綜合發展之用途。嘉里表示，上述餘下地塊鄰近去年1月成功購入的同區首批地皮。

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集團指出，上述地皮為一個以交通導向的綜合用途發展項目，將包括住宅、 辦公樓、零售和酒店用途的房地產，以城市化和歷史修復整體設計為規劃。根據目前的規劃，首批地塊將主要用作住宅公寓和石庫門聯排別墅，以及辦公樓、零售和酒店，建築面積約為 198,500 平方米。餘下地塊將主要包括辦公樓和零售用途，將產生建築面積 約 308,000 平方米。當合併完成後，首批地塊及餘下地塊可提供最大允許建 築面積約 506,500 平方米，惟須獲得設計及政府之規劃審批和施工審批。本次收購之餘下地塊連同首批地塊，是難得的業務發展機會，為集團在需求暢旺的一線城市發展其 物業，並在上海的核心地段建立其優質投資物業組合。

嘉里對該項目之中期及長遠前景樂觀，相信該項目可配合集團的策略，強化集團的物業發展及優質投資物業資產組合，並預期餘下地塊將分階段推出作收租用途， 可帶來可觀的經常性租金收入，並循著內地發展的步伐而使資本增長。

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撰文 : 李尚毅

嘉里建設（00683） 港股

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