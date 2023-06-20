【就業調查】47%僱主預未來三個月增加人手 邊個行業僱主最想請人？

人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）周二（20日）公佈今年第3季「就業展望調查」，本港仍面對人力資源短缺問題。結果顯示，香港的下季淨就業展望為正33%，按季上升3個百分點，按年升22個百分點，較全球指數高5個百分點。有47%僱主預期7至9月會增加人手。所有行業較上年同期均錄得雙位數增長，當中運輸及物流業、通訊媒體業、金融及房地產業錄得指數為頭三位高。而今年應屆畢業生的職位空缺亦創新高。

以上就業展望調查於全球訪問了41個國家和地區，共 38,849 名僱主，「就業展望調查」的就業展望淨值是透過將預期人力需求增加的僱主的百分比減去預期人力需求降低的僱主的百分比計算得出，反映僱主對增加人手的態度。

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當中運輸及物流業的指數最樂觀，錄得正49%，按季升28個百分點，按年升49個百分點，受惠於航空業從疫情中復常。徐玉珊表示，本港機場4月份客運量為310萬人次，按年飆升約24倍，每天平均飛機起降量亦回復自疫情前水平的60%，但因機場地勤人手不足阻礙航班復甦速度。

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其次，通訊媒體業的指數錄得正48%，按季跌33個百分點，按年升10個百分點。徐玉珊解釋，「全面通關後，漫遊服務量持續上升，通訊行業亦積極提升用戶使用體驗以及開拓大灣區業務，網絡服務亦因各行業數碼轉型而需求大增。」

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而金融及房地產業的指數錄得正47%，按季升6個百分點，按年升26個百分點。徐玉珊表示，随虛擬資產合法化推進數字金融發展，不少平台增聘人手以組織專業團隊，同時2022年安排及發行的綠色和可持續債務工具較2021年增長達4成多，使僱主招聘更多熟悉ESG永續投資的人才，至於保險方面，跨境人流復常令首季內地客戶的新造業務保費按年飆升近27倍，刺激業界準備人手。

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其餘行業均平穩上升，本地基建發展繼續加快，刺激建築業人手需求，工業與原料業的指數錄得正35%，按季升15個百分點，按年升26個百分點；香港與內地通關以及港府積極推動旅遊業發展令人手需求增加，消費品及服務業的指數錄得正23%，按季升7個百分點，按年升19個百分點；受惠人工智能發展，更多AI相關職業產生，同時帶動企業數碼普及化，令市場對資訊科技人才的需求增加，資訊科技業和醫療保健及生命科學業的指數分別錄得正20%和正17%。

另外，今年應屆畢業生的職位空缺大約有三萬個，按年增四成並創新高，對比較2019疫情前增加17%。平均起薪點按年升2至5%，為1.5萬至1.8萬。而僱主除硬技能外，亦十分着重軟技能，包括責任感、領導能力、解難能力、積極性、創造力等建議年輕人好好裝備自己，提升個人競爭力，好在職場上突圍而出。

展望未來，徐玉珊指暑假旅遊旺季展令訪港旅客數量持續增長，相信可進一步帶動各行業復甦，尤其航空、酒店、餐飲、零售業，加上新一輪消費券有助振興本地零售業，相信本港零售業下半年會有明顯反彈，僱主招聘意欲亦會增加。她亦指「上述行業相對缺人，故會增加更多人手，但人材短缺，較難請人，這亦是個頗嚴重的問題。」

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