新港城兩房鬆綁貨635萬沽　原業主3年帳蝕10萬

近期樓市吹淡風，個別業主SSD鬆綁不久即沽貨。世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城J座高層03室，實用面積338平方呎，兩房兩廳間隔，座向東北享海景。單位放盤2星期，原叫價640萬元，最終以635萬元成交，實用面積呎價18,787元。

據了解，原業主於2020年6月購入上址，當時作價645萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面虧蝕10萬元離場，單位期內跌2%。

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