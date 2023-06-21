【玩樂好去處】沙田全新逾3.5萬呎恐龍公園今年第3季落成 成全港首個恐龍形態多元遊樂設施

新鴻基地產（00016）旗下的沙田新城市廣場，正進行全方位空間活化計劃。其中5樓逾3.5萬平方呎的戶外空間將優化成為恐龍公園Dino Park，設有達26米長擬真恐龍骨架的組合式遊樂設施，在空中花園重現昔日陸地霸主的氣勢，成為沙田區首個主打「全年齡」的休憩康體項目。

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恐龍公園預計於今年第3季正式登場，進一步奠定新城市廣場作為新界東提供最多元化娛樂零售體驗的地標商場之優勢。以上恐龍公園 Dino Park參考美國兒科醫學會對小孩喜愛恐龍原因作樂園的設計概念，藉著園區的色彩度、設施的可探索程度及造型的真實程度，讓兒童於玩樂中認識自己，發掘自我潛能、鍛鍊對外界觸感的靈敏度及四肢協調及平衡。



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為進一步鞏固新城市廣場作為新界東提供娛樂零售體驗 (Retailtainment) 商場之龍頭地位，新城市廣場未來將繼續擴大室內外的優化版圖，打造成為一個適合全家出行、集休閒、娛樂、運動、購物於一身的一站式生活圈。



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責任編輯：陳詠妍