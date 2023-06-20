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【盈喜】泛海系業績限期前10日發盈喜　泛海國際料全年轉賺逾7.5億、泛海酒店虧損收窄65%

股市 19:27 2023/06/20

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【盈喜盈警】泛海國際料上財年轉賺7.5億　泛海酒店虧損收窄65%

泛海國際 （00129） 、泛海酒店 （00292） 同發盈喜，泛海國際預料，截至今年3月底的財年純利不少於7.5億元，從前一財年虧損8.84億元，轉虧為盈。兩公司都須於6月底前刊登上年度業績。

泛海國際表示，轉虧為盈主要受惠於財務投資錄得已變現及未變現淨收益，而2022財年錄得虧損。另外，公司預期財務資產投資之預期信貸虧損減少、房地產開發合資企業的應佔溢利增加、投資物業重估收益增加，但部分利潤因財務投資利息收入下降而減少。

泛海酒店：全年虧損收窄逾65%　酒店業務轉錄經營溢利

泛海酒店方面，公司料上財年虧損，可從前一財年虧損約7.5億元，收窄逾65%。泛海酒店解釋，業績受惠於財務資產投資的預期信貸虧損減少、已變現及未變現的財務投資由虧損轉為收益、酒店業務收入增加以致經營溢利轉虧為盈，但業績同樣受累財務資產投資利息收入減少。

泛海酒店表示，酒店收入增加歸因財年上半年在跨境旅遊限制時參與政府的酒店檢疫計劃，以及自2月起中港兩地邊境全面開放，帶動旅遊業強勁反彈。

相關文章：

【債務危機】民生銀行內地起訴副董事長盧志強及泛海系　索償逾70億人幣

【業績｜泛海系】泛海國際半年少賺73%　泛海酒店虧損收窄

記者：宋佩恩

港股 業績公布 盈警 盈喜 泛海酒店（00292） 泛海國際（00129） 泛海
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