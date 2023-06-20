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【大行報告】 料中港市場進一步復甦 惟富瑞仍降大家樂目標價

股樓投資 19:11 2023/06/20

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富瑞發表研究報告，下調大家樂集團（00341）目標價至16.5元，但維持「買入」評級。報告指，雖然大家樂的中港市場同店銷售尚未完全恢復至2019年前的水平，但市場已見復甦跡象，預計今年夏季將進一步復甦。該行將集團2024及2025財年的淨利預測分別下調19%及10%。

同場加映﹕【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
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報告提到，大家樂在2024財年第一季錄得有意義復甦，日間時段生意大致恢復至2019財年水平，但晚間時段尚有差距。該行指，為應對成本上升，大家樂認為有空間將餐價調高1至2元，參考之餐價為每筆交易約40元，如果政府要求外賣使用非塑料餐具，集團可能考慮收取額外費用。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

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對於政府引入外勞計劃，該行持正面態度，認為有助緩解人手短缺。報告指，大家樂的休閒餐飲整體有明顯改善，銷售額超過2019財年水平，旗下上海姥姥餐廳則受2月食安事件影響，管理層預計銷量將下跌20%至每日8萬盒。該行預計，大家樂在2024財年將在港增設約5家快餐店，當中1家為全方位服務餐廳。

報告又提到，大家樂在2023財年將達致迄今最佳的效率提升，包括減少加班費用及優化生產流程，並計劃鞏固現有門店網絡，提高盈利能力，可將營業利潤率由低位數提高至高位數。

同場加映﹕【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
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記者：郭秀慧

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大家樂（00341） 外賣 港股 買入 目標價 同店銷售 大行報告 餐飲 大家樂

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