WhatsApp新增私隱功能 不明來電可設為靜音 即入內文睇點啟動

今時今日大眾對個人私隱的關注愈來愈高，最近WhatsApp也新增私隱功能 ，保護用戶訊息私隱。

WhatsApp指，雖然端對端加密是能夠確保用戶通話和訊息安全無虞的基礎，但該公司也會持續添加更多層的私隱機制，包括最近推出以密碼保護敏感對話內容的「對話鎖定」、會消失的「自動刪除訊息」、「閱後即刪」的螢幕截圖封鎖功能，以及確保自身網絡形象不外洩的功能。



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最近，WhatsApp在功能清單中加入兩項新功能：將不明來電者設為靜音，以及私隱設定檢查，以上兩大功能已開放給用戶使用。

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有了將不明來電者設為靜音的功能，WhatsApp用戶對來電就能擁有更大的私隱權和控制權。這項功能可以自動濾除垃圾內容、詐騙內容，以及不明人士的來電，提升防護效果。這類來電在你的手機上不會響起鈴聲，但會顯示在「來電」清單中，讓你了解電話可能是重要對象打來的。



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至於另一個新功能私隱設定檢查，可 確保所有人都了解在 WhatsApp 上自保的方法。這個逐步功能指南會透過重要的私隱設定提供引導，讓用戶能決定哪些防護設定適合自己，並一次完成。在「私隱設定」中選擇「開始檢查」後，系統會帶領用戶認識一層又一層的私隱機制，為用戶提升訊息、通話和個人資料的安全性。

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責任編輯：陳詠妍