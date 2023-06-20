【業績︱旅遊社】縱橫遊全年度虧損收窄至約412萬元　旅行團收入急飈近79倍

▲ 縱橫遊全年度虧損收窄至約412萬元 旅行團收入急飈近79倍

縱橫遊 （08069） 截至3月底止全年，收入按年大增94.5倍至1.6億元，年內虧損收窄至412.5萬元，對上一個財年為蝕約1550萬元，持續經營業務虧損為278萬元，不派息。

縱橫遊指，全年來自銷售旅行團的收入按年升78.7倍至1.2億元，而來自銷售時尚生活及保健產品的收入則錄得3217.7萬元。

隨市民重新出遊，旅遊業持續恢復，縱橫遊指，相信公司的出境旅遊、旅遊及接待活動將在中期內反彈，超越疫情前的水平。

展望未來，公司指，將於7月及8月出發、體驗自然奇觀之一的肯雅馬賽馬拉的動物大遷徙10日遊已經全部售出。同時，公司恢復對數碼營銷的關注，以提高品牌知名度。

另外，縱橫遊稱，新的概念店於今年6月開業，淨樓面面積超過4,000平方尺，當中包括私人貴賓套房、擺放旅遊配套相關產品的精品店、咖啡店兼共享工作及活動空間。

公司也透過納入新零售及餐飲業務活動，尋求在其他行業多元發展業務。

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編輯：袁諾曦