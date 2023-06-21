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外國視障男僅得4%視力被誤會𥄫女 慘遭趕出健身室

環球社會熱點 08:05 2023/06/21

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患有視障的21歲外國KOL（意見領袖）Toby Addison近日拍片分享，透露自己有次到健身室運動，遭女性炮轟其偷𥄫自己。他雖然努力解釋自己視力有障礙，但仍未能釋疑，最後更被趕出健身室，令他大感無奈。

挪威擬擴大性別配額 要求私企最少4成董事會成員為女性 【下一頁】

Toby出生時就有視力障礙，由於遺傳因素，他的視力持續惡化，16歲時僅餘4%視力幾乎完全失明。

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他於TikTok拍片憶述事件，指自己幾年前到健身室鍛煉，突然有名女子上前問他是否喜歡現在的景象。

Toby一開始不明所以，然後女子就斥責他為何一直望自己，要求他停止這種可怕行為。

他隨即拎起一旁的盲杖，嘗試向對方解釋自己有視障，鍛煉期間只是習慣性凝視遠方，而非要偷𥄫女子。

但女子完全不相信他，甚至找來健身室職員，職員就要求他離開。

愛爾蘭酒精飲品將加健康警告 9國憂威脅貿易 【下一頁】

Toby承認其外型與社會對盲人的刻板印象有不同，但他認為僅因一小部分人的不當行為，就導致部分女性在健身室運動的體驗不舒服，他對此感到難過。

他也慨嘆坊間對殘障人士的了解不足，自己一度因此事打擊信心，甚至認為失明是種問題。

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責任編輯：鄭錦玲

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