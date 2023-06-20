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【多圖】維港滙I現樓四房示位陪你睇　空間感充足　享多角度海景

股樓投資 20:07 2023/06/20

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由會德豐地產、信置（00083）、嘉華（00173）及爪哇控股（00251）合作發展的西九龍維港滙I，今開放現樓連裝修示範單位，為項目一期第1座11樓A室，實用面積1,385平方呎，單位四房兩套間隔，樓層與樓層之間高度是3.25米，外網遼闊維港景致。

單位客飯廳長約7.5米，闊約4米，間隔分明，可容納多組家具，盡頭連接實用面積50平方呎的露台。單位設有兩個套房，主人套房空間寬敞，擺放雙人床後仍可三邊落床，均採用特大的弧形廣角玻璃窗，住戶可多角度欣賞單位海景。另一間套房更連接16平方呎的工作平台。設計師對餘下兩間睡房的間隔做出改動，劃分成一間睡房及一間書房，選用趟門令空間更實用。兩間房間均設有曲尺偌大窗戶，令房間亮度充足。

1座11樓A室連裝修現樓示範單位

 

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長形廚房布局工整，設有雙邊備餐空間，更配備品牌家電及煮食爐具，滿足住戶下廚需要。廚房內亦設窗戶，可以協助排走油煙。單位內共設有三間浴室，全部設有淋浴間，其中兩間套浴都屬明厠，設有窗戶。

信置執行董事田兆源表示， 維港滙I早前已獲批轉讓同意書，正陸續進行交樓程序，整個系列今年累售183伙，套現約40.4億元，全盤累售996伙，套現近160億元，而項目第二及三期料最快7月中可獲批轉讓同意書，隨即展開交樓程序。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，跟上述示範單位同類的樓王單位於維港滙I只餘下10伙待售，將會視乎市況，未來以招標形式推售。

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撰文 : 蔡子俊

維港滙I 維港滙 爪哇控股（00251） 信和 會德豐地產 嘉華 一手市場

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