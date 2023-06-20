▲ 【紀律行動】陳卓賢遭聯交所批評 身為雅居樂非執董、涉未充足披露打本21億予兒子從事內房

聯交所宣布，對內房雅居樂 （03383） 非執行董事陳卓賢採取紀律行動，包括作出公開批評，以及要求陳卓賢在 90 日內完成 18小時有關監管及法律議題，以及 《上市規則》合規事宜的培訓，涉及陳卓賢打本20.7億予兒子、景業名邦 （02231） 現任主席陳思銘做生意，並成為兒子生意受益人之一，但未有悉時向董事會充足披露。

五弟陳卓賢在內陳氏五兄弟合力創辦雅居樂，陳家透過家族信託持有雅居樂逾 66%權益，所有成員在雅居樂上市前對均作出了不競爭承諾。不過，陳卓賢兒子（即景業名邦 （02331） 現任主席陳思銘）在2013年開設可能與雅居樂構成競爭的業務，而陳卓賢以個人名義向兒子提供1.8億元的初始資金給其創業，並稱獲口頭法律意見，提供資金並不違反不競爭承諾。陳卓賢兒子陳思銘其後於中國開設物業發展業務（即景業名邦）。

2014年3月陳卓賢解除不競爭承諾時 未提打本事宜

2014年3月，雅居樂董事會討論陳卓賢在內陳家四名成員（包括陳先生）由執行董事調任為非執行董事，以及簽訂「補充契據」，即是在陳家各人不再擔任執行董事的前提下，解除不競爭承諾。然而，陳卓賢無知董事會有關兒子的業務，及以個人名義向兒子生意提供資金之事，董事會其後便批准通過有關契據，同時有關契據並未刊發任何公告或通函或取得獨立股東批准。

陳卓賢簽核有關契據及其調任非執行董事後，仍對雅居樂策略及政策提供意見，也繼續可以取得該公司的機密資料，另一方面，他亦繼續協助兒子發展業務，包括提供進一步資金，連同初始資金前後合共20.7億元，及融資擔保合共5.355億元，並擔任兒子業務集團旗下兩家公司的董事及簽署人，以協助有關附屬公司融資。

陳卓賢2018年9月被列為兒子生意受益人之一

2014年12月，陳卓賢告知陳家其餘五名成員有關兒子生意，但對自已在兒子業務所擔任的角色，則未向家族成員或董事會披露任何資料。2018年9月，陳卓賢兒子設立全權家族信託以持有其業務，當中陳卓賢列名為全權受益人之一。

2018 年 10 月，陳卓賢向其兒子的業務收購有關附屬公司。他並未告知董事會有關其於兒子的信託或有關附屬公司的權益。他聲稱他直至 2019 年 6 月左右才得知自己列名為受益人。他於 2019 年 6 月才申報其於有關附屬公司的權益。

雅居樂在景業名邦申上市才悉陳卓賢打本給兒子

2019 年 6 月，陳卓賢以其兒子為受益人簽訂贈與契據，確認有關資金是其給兒子的饋贈。 此外，陳卓賢為兒子業務提供的所有融資擔保均已解除及終止。 2019年12月，陳先生兒子旗下景業名邦於聯交所上市。儘管景業名邦招股章程中披露陳卓賢與其兒子關係，以及有關業務最初是由陳家出資的事實，雅居樂表示，其他董事（包括家族成員）是在收到聯交所的查詢後才得知陳卓賢向兒子提供資金。

上市委員會裁定，雅居樂簽訂「補充契據」違反《上市規則》第 14A.45、14A.47、14A.49 及 14A.52 條（當時生效中），而陳卓賢違反《上市規則》第 3.08 條及其《承諾》。在與聯交所的和解中，陳卓賢承認了其違規事項，並接受上市委員會向他作出的制裁及指令。

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責任編輯：李哲毅