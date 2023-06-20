【打擊詐騙】金管局推33招提升信用卡客戶保障　冀今年底前全部落實

金管局今年首5個收到與詐騙相關的銀行投訴中，約75%是與信用卡未經授權交易有關，該局早前預告本月推出更多保障信用卡消費者措施，包括銀行提供超逾信用額的額外信貸要獲客戶同意、客戶可自行啟動或關閉信用卡無卡交易的功能或調整無卡交易相關交易限額等7項措施，今再公布多26項措施，冀合力減低信用卡被盜用風險。

此前公布7項措施，當中有多項是希望提升客戶在信用卡使用設定的自主性。今公布的26項措施涵蓋：客戶支援、溝通及教育；未經授權交易處理及安全；負責任借貸等範疇。金管局副總裁阮國恒今向銀行發通告，詳列合共33項措施，不涉及系統變化的措施要求將在本月底前生效，至於涉及系統變化要求的措施，銀行應在6個月內（即今年底前）遵守這些要求。

金管局33招保障措施：

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金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，客戶溝通方面，其一措施是客戶的持卡交易若屬較高風險，銀行會向客戶發出通知，好讓客戶警覺自己有否遺失信用卡或信用卡被盜用，然後即時作出處理；其二是銀行向客戶發出的交易通知，可能各間銀行提供的資料並不一致，現希望所有銀行發出這些通知時，會提供6個較重要資訊，包括交易類型、商戶資料、交易銀碼、幣種、哪一張卡進行該交易，以及若客戶懷疑該交易，客戶可撥打的發卡銀行電話號碼，冀6個訊息統一後，客戶可一目了然，一旦發現交易可疑便可盡快處理。

區毓麟又指，交易安全方面，措施包括供客戶選擇SMS一次性密碼（OTP）以外的替代認證方法，即未來客戶可選擇不使用SMS OTP，而揀選其他方法例如生物認證。他指，銀行會加強監控欺詐交易，並與客戶就懷疑詐騙交易作額外確認。

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記者：胡學能