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【大行看法】滙豐資管：外資對亞洲股票持倉偏低　料中資股可受惠政策刺激

股市 18:18 2023/06/20

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聯儲局本月議息會議預測年內仍有機會再加息2次，但市場看法出現分歧。滙豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝預期美國進一步加息空間有限，當地甚至有機會陷入經濟衰退。但亞洲地區則會受惠區內強勁經濟復甦，其中中資股估值正值近年低位，在寬鬆政策扶持下，有進一步重估空間。

料內地今年GDP增長超過5%

她指出，西方經濟體通脹壓力將繼續放緩，加上市場對金融穩定性的擔憂，料央行進一步加息空間有限，而且貨幣政策收緊將令美國經濟年底前陷入衰退，預期聯儲局屆時將有空間開始減息。

陳寶枝建議投資者可考慮增加對新興市場投資，因其經濟增長前景改善，通脹下降和估值具吸引力，配合聯儲局轉向或令美元有望進一步貶值，意味新興市場流動性狀況會有改善。當中預期內地在寬鬆政策支持下，可維持增長勢頭，料今年中國國內生產總值（GDP）增長可輕易超過政府設定的5%目標。

她認為亞洲股票市場仍處於盈利降級周期早段，盈利預期正經歷修正且開始穩定，加上海外投資者對亞洲股票持倉偏低，證明外資仍有進一步購買空間，料資訊科技行業會在下半年復甦。

MSCI中國指數PE不足10倍

該行中國及亞洲專項股票主管沈昱表示，內地房地產市場勢頭減弱及青年失業率憂慮上升，會令中國市場出現短期波動，然而具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持，可望維持增長勢頭並增強信心。預期針對性措施如稅收優惠，將支持電動車和高端製造等行業增長，也會有更多促進房地產行業發展的相關措施。

他又提到，MSCI中國指數目前一年預測市盈率（PE）僅9.7倍，低於其10年平均值約1個標準差，相對較廣泛MSCI新興市場指數有17%折讓，目前估值水平為2019年以來最低。在合理寬鬆的流動性環境中，疫情緩解和美國預託證券退市憂慮消除，中國股票可投資性已得到改善，認為投資者現時可能對中國經濟過於悲觀，並計入過多風險或下行空間。

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編輯：葉志偉

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