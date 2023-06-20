【健康水果】有機西瓜節6月22日舉行 特色品種 皇玉 超甜黑美人 無籽 黛安娜 點揀好?

本地有機西瓜節即將於6月22日展開，漁農自然護理署推介四款特色有機西瓜品種，包括「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」和「黛安娜」。



今次是是開心香港漁農嘉年華首個活動，旨在鼓勵市民支持本地有機農業。

「皇玉」是西瓜節的新品種，呈小球形，果皮綠色帶深色條紋，果肉清甜爽脆，充滿多汁。

「無籽3F-2728」同樣呈小球形，果皮為綠色帶深色條紋，果肉多汁呈紅色。

「超甜黑美人168」則呈現綠色帶深色條紋的小球形，其果肉鮮紅多汁。



「黛安娜」則呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，果肉清甜可口。

通常本地有機西瓜的甜度介於8至12度之間，而以上四款品種的甜度則介於10至12度之間。除了推廣有機西瓜品種外，漁護署還邀請恆常舉辦的有機農墟加入西瓜節。市民可在本月底前到有機農墟購買本地有機西瓜和其他時令蔬果，也可透過「本地魚菜直送」網頁或手機應用程式選購。

西瓜節首場活動將於6月22日至25日上午10時至下午6時在青衣城一期1樓舉行

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責任編輯：陳玉蓮