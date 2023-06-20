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【人工智能】滙豐舉辦首個AI商業論壇「Pause or All In」　溫國偉：AI不只是流行用語、對生活各層面帶來變革

股市 18:08 2023/06/20

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滙豐舉辦首個AI商業論壇「Pause or All In」　溫國偉：AI不只是流行用語、對生活各層面帶來變革

滙豐舉辦首個人工智能（AI）商業論壇「Pause or All In」，匯聚公私營企業專家，探討AI在今日和未來如何影響工作、生活、商業營運及投資機遇。滙豐環球私人銀行北亞區市場主管溫國偉指，AI不只是一個流行用語，它對生活的每個層面都正在帶來革命性的改變，對滙豐及客戶亦帶來新的機遇，論壇旨在把行業專家有關AI的最新見解帶給客戶，讓所有人都對AI的發展有更深理解，以負責任的方式創造更好的未來。

溫國偉補充，滙豐繼續探討不同的新興科技對客戶及員工的益處，這些科技將進一步以更個人化的方式為客戶提供財富管理服務。

滙豐特意利在論壇上用AI技術重現著名物理學家牛頓，牛頓在片段中指，AI的快速運算能力是難以想像的，短短幾秒便可生成出優秀文學作品，但當AI擁有極高的創造、模擬能力時，真實與虛假的界線變得模糊，所以人類需建立出負責任地使用AI的規範。

採納AI技術 2030年可為環球經濟帶來逾15萬億美元貢獻

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞區首席投資總監何偉華表示，AI技術可訓練至懂得看見及聆聽、理解及推斷、學習、決定及行動，有些人預測在可見的未來，某些情況下自主的AI技術可能比人類更聰明，預計到2030年採納AI技術可能為環球經濟帶來多達15.7萬億美元的貢獻。

滙豐AI論壇包括由北京零一萬物聯合創辦人馬傑發表的主題演講，以及微軟香港區域科技長許遵發及谷歌香港谷歌雲端策略顧問翁偉基主持的兩個觀點環節。是次論壇獲合作夥伴香港科技園支持。

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編輯：陳韻妍

人工智能 數碼轉型 科技產品 何偉華 財富及資產管理 雲端 雲端 滙豐控股（00005）
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