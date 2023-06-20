【異動股】 美圖發布7款AI新產品 股價6日累升55%

美圖公司（01357）近日推出7款人工智能新產品，並宣布在廈門成功舉辦第二屆「美圖影像節」，推出主題為「AI時代的影像生產力工具」。新產品發布後，美圖的AI產品生態圈更趨成熟，生產力服務場景不僅止於生活場景。

同場加映﹕【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

繼昨日（19日）爆升逾兩成後，今日（20日）再有資金追捧，升逾8%，收報3.09元，成交額增至11.6億元。值得留意的是，美圖已連升6日，累計升幅達55.3%。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

美圖在6月18至19日舉行的「美圖影像節」上，宣布推出7款AI新產品，包括AI視覺創作工具「WHEE」、AI口播視頻工具「開拍」、桌面端AI視頻編輯工具「WinkStudio」等。新品發布後，美圖的AI產品生態圈涵蓋底層、中間層和應用層。公司創始人、董事長兼首席執行官吳欣鴻指出，在AI時代，美圖不僅提供生活場景，更提供生產力場景服務，而隨著產品生態圈的完善，生產力工具將涵蓋更多場景。

同場加映﹕【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧



