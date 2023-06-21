  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【4天工作】調查：近半員工認為4天工作週比其他福利重要 

商業 10:00 2023/06/21

分享：

分享：

專業人才招聘顧問公司華德士 (Robert Walters) 對全球2,000名在職員工進行調查，結果顯示出每週4天工作制對僱主帶來隱憂的一面，其中辦公室關係受到的影響最大。

【通脹維持】5月消費物價指數同比升2%　通脹維持1.8%水平

據調查結果，高達89%員工希望僱主實行4天工作制。調查發現每週4天工作制是求職者最理想的福利，44%表示這是職位描述中吸引力最高，其次是可以在任何地方工作(38%)。46%的員工表示願意放棄職場社交甚至與同事的人際關係，而選擇每週工作4天。

只有16%員工認為加薪10至15%，會比4天工作週更吸引。其他的軟性福利如工作社交或免費膳食等顯得更沒有吸引力，僅2%的人表示他們會選擇這一點多於4天工作制。

4天工作制或影響團隊向心力

華德士香港董事總經理John Mullally表示，隨著人們對於身心健康及勞逸平衡的意識愈來愈高，一些公司試行了每週4.5天的工作制，一些公司則實施了「隔週4天」或「夏季週五休息制」。現階段討論措施的長期影響可能為時過早，但如果46%的員工願意放棄社交和商業關係活動，公司或需為惡劣的公司文化付出代價。

調查亦指半數希望每週工作4天的員工同時期望他們的薪酬保持不變。John Mullally 說：「我們相信工作場所需要對員工的福祉負責，但員工亦有責任為企業的成功付出，特別是現時經濟不穩定的時期。」

【零售調查】港商望拓澳加市場　消費者期望個人化折扣

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】人魚學校外地開深造班 建私家泳池拓業務
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【職場調查】旅遊復甦帶旺本港經濟　47%僱主擬來季添人手
2023/06/20
【職場調查】旅遊復甦帶旺本港經濟　47%僱主擬來季添人手
【無人麵店】東京JR上野站設自動蕎麥麵店　解決人手不足問題
2023/06/20
【無人麵店】東京JR上野站設自動蕎麥麵店　解決人手不足問題
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
2023/06/19
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時
2023/06/19
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時

你可能感興趣

【職場調查】旅遊復甦帶旺本港經濟　47%僱主擬來季添人手
14:07 2023/06/20
【職場調查】旅遊復甦帶旺本港經濟　47%僱主擬來季添人手
【無人麵店】東京JR上野站設自動蕎麥麵店　解決人手不足問題
10:00 2023/06/20
【無人麵店】東京JR上野站設自動蕎麥麵店　解決人手不足問題
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
12:45 2023/06/19
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
就業 職場文化 華德士 香港

上一篇文章

【財務調查】過半港人認窮　願減購奢侈品增加財富

下一篇文章

【通脹維持】5月消費物價指數同比升2%　通脹維持1.8%水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港貿易】香港信保局增合作夥伴　與5銀行分擔承保中國內銷風險
【香港貿易】香港信保局增合作夥伴　與5銀行分擔承保中國內銷風險
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【香港出口】香港4月出口及進口貨量按年跌16.7%及15.5%　廠商會：下半年有望重錄單位數增長
【香港出口】香港4月出口及進口貨量按年跌16.7%及15.5%　廠商會：下半年有望重錄單位數增長
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時
【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款