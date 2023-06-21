【4天工作】調查：近半員工認為4天工作週比其他福利重要 

專業人才招聘顧問公司華德士 (Robert Walters) 對全球2,000名在職員工進行調查，結果顯示出每週4天工作制對僱主帶來隱憂的一面，其中辦公室關係受到的影響最大。

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據調查結果，高達89%員工希望僱主實行4天工作制。調查發現每週4天工作制是求職者最理想的福利，44%表示這是職位描述中吸引力最高，其次是可以在任何地方工作(38%)。46%的員工表示願意放棄職場社交甚至與同事的人際關係，而選擇每週工作4天。

只有16%員工認為加薪10至15%，會比4天工作週更吸引。其他的軟性福利如工作社交或免費膳食等顯得更沒有吸引力，僅2%的人表示他們會選擇這一點多於4天工作制。

4天工作制或影響團隊向心力

華德士香港董事總經理John Mullally表示，隨著人們對於身心健康及勞逸平衡的意識愈來愈高，一些公司試行了每週4.5天的工作制，一些公司則實施了「隔週4天」或「夏季週五休息制」。現階段討論措施的長期影響可能為時過早，但如果46%的員工願意放棄社交和商業關係活動，公司或需為惡劣的公司文化付出代價。

調查亦指半數希望每週工作4天的員工同時期望他們的薪酬保持不變。John Mullally 說：「我們相信工作場所需要對員工的福祉負責，但員工亦有責任為企業的成功付出，特別是現時經濟不穩定的時期。」

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責任編輯：李智賢

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