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【大行報告｜内房】滙豐研究對内房政策作三方面建議　偏好哪些内房股？

股市 18:43 2023/06/20

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【大行報告｜内房】滙豐研究對内房政策作三方面建議　偏好哪些内房股？

内地經濟復甦程度遜預期，滙豐環球研究發表報告稱，市場對當局會否再推出針對房地產的寬鬆政策爭論不斷，該行認為不會有快速解決房地產困局的辦法，但任何政策均需要有相當規模，才能改變現狀，而且政府的性質固然重要，但亦不可忽略推出的時機和順序。

首要恢復大眾對房價及一手樓的信心

滙豐研究以短、中、長期三方面就内房政策提出建議，而短期可循需求方面著手，以大眾市場為目標，恢復大眾對房價及一手樓的信心，同時可通過降低抵押貸款利率、佣金率和交易稅，以減低買家的首付金額。該行亦建議，當局需為內房開發商提供更多流動性支持，以達致市場平衡。

中期方面，滙豐研究指，當房銷逐步回穩，應將焦點轉至土地市場，因屆時內房開發商財務狀況已有改善，收購土地變成更可負擔，大部分開發商將會重新進入土地市場，因此建議調整土地供應機制，而當土地銷售情況回暖，有助舒緩地方政府的財政壓力，亦可改善房地產生態系統。

國企內房主導内地房地產市場銷售份額

至於長期方面，面對人口結構不斷惡化及結構性供需失衡問題，滙豐研究建議，當局可考慮調整房企一直以來的「預售」（俗稱：樓花）業務模式及推出房產稅，「雖然内地擁有充足的住房供應，但問題是住房供需未能完全達至平衡」。

滙豐研究指，現時國企內房主導内地房地產市場銷售份額，以首5個月銷售爲例，銷售額排名前50位開發商中，市場佔有率由去年的6成，增加至現時的68%，加上現時股價回調，故認為內房股具吸引力，偏好華潤置地 （01109） 、中海外發展 （00688） 。此外，民企復甦亦有進展，今年起恢復買地，市場佔有率由2022年的14%，提高至今年首五個月的38%，當中偏好碧桂園 （02007）

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記者：伍鍵文

港股 中國海外發展（00688） 華潤置地（01109） 碧桂園（02007） 內地物業 貨幣政策 財政政策 經濟 滙豐控股（00005）
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