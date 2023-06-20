【多圖】土瓜灣明雋示位陪你睇　現代都會風活力一房

由佳明集團（01271）發展的土瓜灣明雋，今開放兩個示範單位，均以項目8樓C室為藍本搭建，實用面積260平方呎，採一房間隔，其中連裝修經改動示範單位以現代都會風格為設計主調。

單位樓層與樓層之間高度為3.15米，客飯廳布局方正，放置黃色絨面梳化，前方擺放一個橙紅色的玻璃茶几，牆身則放置鮮艷的不規則圖形畫作。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門設計廣納自然光線，大大提高客飯廳採光度之餘，亦延伸室內空間。

8樓C室連裝修經改動示範單位

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設計師將分隔客飯廳及睡房的牆身打通，以展示架代替，能有助提升單位整體的空間感。睡房設置雙人床，旁邊的床頭櫃可供住戶擺放日常用品。單位的廚房選用開放式設計，工作台伸延出來的雲石吧枱，為住戶提供正式的用餐空間。而在入門位置旁，擺放了組合櫃，能為住戶提供一定的收納空間，可用作鞋櫃。

發展商同步開放上述戶型的交樓標準示範單位，準買家在參觀時可對照一下改動前後的差別，了解項目單位的可塑性。

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