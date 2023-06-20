【理財智慧】留意四大理財漏洞 成為富婆路不遠了 保險到底要買幾多份先足夠 ?

在日常生活中，有投資又有買保險的人認為自己已經做好理財規劃。然而，有四個理財漏洞很容易被忽視，如果未能加以注意，可能會陷入財務困境。

第一個漏洞 : 無準備緊急基金

如果將大部分資金投入投資戶口，不僅要承受市場波動的影響，而且在失業或出現突發需要龐大支出時，可能無法及時應對。故此，在理想情況下，應該把3至6個月的生活費存入儲蓄戶口，作為緊急基金。

第二個漏洞 : 保障不夠全面



許多人認為有一份保險已足夠，但實際上，要全面保障自己和家人，應該考慮不同情況下的需求。建議理想的保險方案應該包括人壽保險、醫療保險和危疾保險，以避免因嚴重事件而陷入財務困境。

第三個漏洞 : 拖延退休儲蓄時間

你以為退休離你很遠 ? 所以不需要太早開始儲蓄，但事實上，提早開始儲蓄更好，因為你現時每存一筆錢都可以透過複利不斷增值，直到退休時可以得到更豐厚的退休金。

第四個漏洞 : 過度關注當前的支出



若一個家庭過度關注某部分的支出，例如子女學費或生活娛樂等，因而忽略個人的退休儲蓄是一個非常大的錯誤。應該嘗試平衡支出，並使用儲蓄和保險工具來實現自己的目標，同時照顧自己和家人的需求。

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責任編輯：陳玉蓮