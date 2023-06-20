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Adobe面臨歐盟監管機構威脅 200億美元收購案或受阻

環球政經 17:39 2023/06/20

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《金融時報》報道引述消息人士報道，歐洲反壟斷監管機構正準備對美國軟件商Adobe（ADBE）最新的收購進行正式調查。

Adobe打算以約200億美元收購雲設計平台Figma。據報，歐盟當局對潛在的反競爭影響表示擔憂，並計劃啟動詳細調查，這或需花費幾個月時間，並可能擾亂該交易。

Adobe目前處於監管程序的初步階段，正與英國、歐盟和美國的監管機構就該交易進行建設性的討論。Figma也表示願意繼續與監管機構進行對話。在歐盟之前，英國的競爭監管機構就已宣布正在審查Adobe和Figma的交易，《彭博》之前報道，美國司法部正在準備提起反壟斷訴訟，以阻止這項收購。

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歐盟監管機構此前曾表示，盡管Figma的營業額低於強制審查的門檻，但Adobe仍須為Figma交易案取得反壟斷批准。

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撰文 : 林斯凱

雲端 美股 壟斷 經濟 美國司法部 營業額 歐洲 歐盟 競爭條例 香港

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