AI會威脅人類工作？Airbnb CEO：AI將推動數以百萬初創誕生

自ChatGPT爆紅後，商界和科技巨頭也表示對人工智能（AI）的看法。Airbnb（ABNB）行政總裁Brian Chesky認為，AI將成為就業的創造者，導致數以百萬計的新初創企業出現。

Chesky說：「想象哪些工作將被取代，比想象哪些工作將被創造更容易，因為這些工作尚未存在。」他表示，隨著人工智能的發展，人們將能夠用簡單的英語告訴聊天機器人其在網站中想要什麽，技術將容許人們在不需編碼語言的情況下建立。

他預計，現有工作職位的生產力和效率會提高，這可能會導致職位空缺減少，但也有利於求職者建立自己的公司。「我認為這將創造出數以百萬計的初創企業，AI對創業家來說是一個福音。」

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