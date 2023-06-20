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【AI寫程式】GitHub調查：92%美國程式開發員常用AI工具寫程式

科技 17:41 2023/06/20

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調查結果顯示，92%受訪者稱，他們現時工作上已利用AI工具編寫程式，70%受訪者認為，A可I大幅提升他們編寫程式碼的品質。

人工智能（AI）已經開始取代某些職位及工作，IT行業就更加常見，有調查顯示，有超過9成美國程式開發員愛用AI工具編寫程式。

按科技媒體VentureBeat等外媒報導，早前GitHub與市場研究公司Wakefield Research合作，訪問500名美國程式開發人員，當中大部分年齡介30至40歲的男性，並任職於員工超過1,000人的大型公司。調查結果顯示，92%受訪者稱，他們現時工作上已利用AI工具編寫程式，70%受訪者認為，A可I大幅提升他們編寫程式碼的品質。

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目前最熱門程式編寫AI工具，要數Microsoft旗下GitHub和OpenAI合作開發的GitHub Copilot，該工具就是採用GPT-4技術的AI助手。今年5月，Google在I/O開發者大會亦發表AI協作工具Ghostwriter，冀與GitHub Copilot一較高下。其他類似產品，如Amazon的AI程式碼產生器CodeWhisperer、Tabnine，以及線上程式開發服務平台Replit。

不少受訪者指，AI工具可助他們提高工作效率及團隊協作，並大幅減少枯燥而重複的工作，能更專注重要的任務，從工作中獲得更多成就感。

GitHub產品總監Inbal Shani表示，從調查結果來看，AI工具可提高程式開發員的工作成就感75%，程式編寫的速度亦能提高55%以上。

惟AI工具風險仍受各界關注，Google母公司Alphabet早前就曾警告員工，不要直接使用AI工具生成的程式碼，當中包括Google自家的AI聊天機器人Bard在內，理由是AI工具可能給出錯誤的程式碼建議。

責任編輯：李彥煒

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