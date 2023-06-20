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現代汽車考慮加入Tesla超級充電網絡 惟取決一因素

環球政經 16:15 2023/06/20

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繼福特（F）和通用汽車（GM）後，韓國現代汽車行政總裁張在勳（Jae-hoon Chang）表示，該公司將考慮使其車輛更容易與Tesla（TSLA）在北美推行的充電標準相容。

Tesla的超級充電樁目前佔據了美國約60%的快速充電樁，福特和通用汽車等其他汽車制造商最近與Tesla達成協議，加入其充電網絡，即北美充電標準（NACS）。

張在勳表示，公司將考慮加入轉向Tesla標準的汽車製造商聯盟，但將取決於它是否符合現代汽車客戶的最佳利益。其中一個問題是，Tesla的超級充電網絡並不支持現代汽車在其他充電設備上可實現的快速充電能力。「這是我們將將從客戶的角度來研究的問題。」

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現時，現代汽車使用使用800伏特的電力架構，而Tesla的超級充電站則使用較低的電壓。

為解決這個問題，張在勳表示，現代汽車將與Tesla協商，探索調整Tesla充電系統的可能性，使現代公司的客戶能夠更快地充電。

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撰文 : 林斯凱

汽車 福特 現代汽車 電力 經濟 Tesla 南韓 美國

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