【裝修設計】兩口子29萬元打造實用家居 儲物空間無處不在

在香港，能夠擁有一個安樂窩是許多人的夢想，今期「精明裝修」的業主為一對90後夫婦，屬於新樓置業，單位位於元朗尚悅．嶺，實用面積379平方呎，擁有2房1廁，由於業主有收藏模型公仔的愛好，期望有更多的儲物空間，設計師因應要求，在客廳造地台，增加收納空間，為二人打造簡約實用的居住環境。是次裝修花費約29萬元全屋裝修，費用已包括訂造傢俬。

設計師在了解業主的要求和喜好後，提出了一個兼顧儲物及休閒的設計方案。由於業主收藏大量的模型公仔，所以設計師設計不同的展示空間擺放業主的心頭好，同時也不影響整體的裝修風格。另外，二人需要有充足的儲物空間，但單位面積有限，設計師於客廳加建地台，又在各個角落精心加設各種收納空間，包括櫥櫃、置物架及隱藏式儲物空間，例如小飯桌位置，設計師亦增設儲物的位置，以滿足業主對更多儲物空間的需求。大廳牆身採用藝術漆，增加時尚感，大廳地台的梯級位置亦加設滲光，令整體空間感大大提升，另外，單位採用開放式廚房設計，讓夫婦二人可以一起煮飯，並以一個小飯桌隔開客廳及廚房位置。

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除了大廳之外，業主也非常重視書房，他們希望可在同一空間做着各自喜歡的事，又彼此陪伴。設計師巧妙地利用窗台位置，設計一張小長椅連小茶几，並且利用大窗的採光，可以在窗旁閱讀和茗茶，另一位亦可以在旁工作等，小空間不僅實用，同時也非常適合夫婦二人相互陪伴又從事個人活動。

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責任編輯：陳玉蓮