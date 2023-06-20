【維他奶345】維他奶：已實行一連串措施控制成本　「若做妥所有事都達不到成本比例，就會考慮加價」

▲ 維他奶執行主席羅友禮表示，今財年集團將加快收入及利潤增長。

維他奶 （00345） 短期仍面對成本壓力，近年已在不同市場加價，例如於去年10月及今年4月分別上調內地及香港市場的產品價格。問及未來加價壓力，維他奶執行主席羅友禮指，會透過節省成本等致力維持成本價格比例，「如果做妥所有事，比例都達不到，就會考慮加價」。

維他奶首席財務總監吳茵虹指，以香港市場為例，會先觀望市場對加價的接受程度，以及原材料的採購情況，若能控制成本，未必有大的加價壓力。

集團已實行一連串的措施控制成本

針對原材料的壓力，吳茵虹指，集團已實行一連串的措施控制成本，包括洽談長期合約鎖定原料價格、擴大供應商的基礎，以及透過創新維持產品質素但又可降低價格。

佔集團收入約55%的內地市場於上財年恢復經營溢利約4600萬元，維他奶表示，將持續推動核心產品組合，以及燕麥奶和氣泡茶系列，同時亦會加大「維他奶」的營銷投入，認為內地市場仍充滿機會，對今財年表現有信心。

植物性食品和飲品銷售將持續增長

維他奶上財年澳洲及新西蘭市場的經營溢利下跌約9成，吳茵虹指，預期原材料壓力仍會上升，但相信升幅會較去年低。另外，上財年因應收購過渡期，在物流及供應鏈上的投資增加，加上此前當地有大型物流公司出現財政困難，擾亂了當地物流，預期隨問題緩解，集團在當地市場的盈利會有所改善。

羅友禮表示，受惠植物性食品和飲品逐漸成為主流，相信集團相關產品的銷售將持續增長。他指，今財年集團將加快收入及利潤增長，並繼續投資「維他奶」及「維他」，故對未來長期增長有信心。

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記者：袁諾曦