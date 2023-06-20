【泰國大選】選委會確認前進黨勝選 總理人選待定

泰國選舉委員會周一（19日）宣布，正式確認上月14日大選投出眾議院全數500席的結果，認可反對黨前進黨將成為國會第一大黨。不過前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）正面臨參選資格調查，新任總理人選待定。

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泰國選舉不確定性很高，官方委員會通常會在投票結束後的五周內，發布投票結果。

而根據規定，選委會認證選舉結果後的15天內，國會必須召開會議為新議員宣誓就任，並選出新任眾議院議長。然後參眾兩院會召開聯席會議，選出新任總理。

前進黨為首的執政聯盟雖取得過半數312席，但不足兩院過半數議席的376席下，未能與軍方抗衡難確保取勝。

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再加上皮塔正面臨當局調查，有機會被取消資格。但選委會聲稱不會倉促展開調查，調查也不會受政治因素左右。

泰國法律規定，如持有媒體公司股份就不符合選舉資格。皮塔被指於一間媒體公司ITV持有約4.2萬股股份，而遭挑戰其參選資格。

選委會正調查皮塔是否在明知資格不符的情況下參選，是否違反選舉法第151條。

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責任編輯：鄭錦玲