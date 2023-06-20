【異動股】 多間券商唱好中興通訊前景 股價逆市再升近9% 創近兩年高

中興通訊AH股近日持續表現強勁，多間券商對其前景表示樂觀。中興H股（00763）今日（20日）曾高見31.35元，曾逆市升一成，收報30.95元，仍大升8.6%，成交額8.8億元，創近兩年新高；中興A股（深﹕000063）更漲停，收報43.65元人民幣，升一成，創近3年新高。

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招商證券研究報告指出，中興通訊5G核心網發貨量已經提升到全球第二，配合內地電訊商近日陸續釋放網絡建設訊息，有望提振通信股市場關注度，並成為國產通信設備商雙龍頭之一的核心受益者。該行指，中興在運營商傳統網絡市場不斷提升份額，實現規模利潤，因此維持「強烈推薦」評級不變。

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光大證券報告表示，中興通訊晶片自研成果逐漸顯現，毛利率大幅改善，且伺服器業務進入快速增長軌道，是AI算力時代下的核心受益者，再加上穩增長背景下運營商5G基站招標規模好於預期，帶動運營商業務營收穩定增長。

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記者：郭秀慧