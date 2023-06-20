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【打擊詐騙】金管局、銀公及警方推銀行間訊息交換平台　偵測及制止詐騙活動與傀儡戶口網絡

股市 17:13 2023/06/20

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金管局、銀行公會及警方宣布推出一個銀行間訊息交換平台，名為Financial Intelligence Evaluation Sharing Tool (FINEST)，為銀行業界提供安全有效的平台，分析交換與懷疑金融罪行相關的企業客戶數據。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，平台有助提高銀行間交換訊息能力，從而更有效偵測及制止詐騙活動與傀儡戶口網絡，進一步保障公眾免受詐騙及金融罪行影響，並加強銀行體系穩健。

項目處理涉及企業戶口詐騙　擴個人戶口需先研究

朱立翹稱，該交換平台項目現處於先導階段，中銀香港 （02388） 、渣打銀行（香港）、香港上海滙豐銀行、恒生銀行 （00011） 及工銀亞洲等5家具本地系統重要性認可機構先參與，並聚焦於分享與懷疑涉及詐騙相關洗錢活動的企業訊息，包括戶口資料。她指，項目由銀行公會推進，並獲金管局提供指引，以及警方支援一個具網絡安全的平台，以加快銀行間的訊息交流。項目會分階段擴展，邀請更多銀行參與，並擴大至個人戶口，以及其他金融罪行。她提到，項目擴大至個人戶口會涉及法例、私隱事宜，需進一步研究，暫未有該進展的時間表。

朱立翹表示，騙徒很多時會在不同銀行開立不同戶口，每間銀行可能只能看到各自客戶的戶口，若發現可疑情況，而能早些通過安全的交換平台，交換這些訊息予其他銀行，其他銀行便可防範地偵測及制止騙案戶口。

轉數快轉帳將設交易警示　提市民防騙

上述平台外，金管局亦公布兩項新推的與銀行合作措施，其一是轉數快支付交易警示（FPS）。在客戶使用FPS轉帳時，若FPS識別代號與「防騙視伏器」（警方推出的一站式詐騙陷阱搜尋器，助公眾識別詐騙和網絡陷阱）數據庫資料匹配，會在交易前向客戶發出警示。朱立翹稱，相關落實工作例如修改系統，正在進行中，預計今年底前推出。該局亦正籌備有關宣傳教育工作，而零售銀行和儲值支付工具持牌人都參與此計劃。

其二是實時詐騙監察，由銀行主動偵測傀儡戶口，以加強盡早識別相關戶口的能力並警惕騙案的潛在受害人，減少損失。所有零售銀行在今年9月底前須採用一致及協調方式建立實時詐騙監察。

相關文章：

【金管局工作】金管局辦活動探討偵測傀儡戶　零售銀行9月底前一致及協調方式實時監察詐騙

記者：胡學能

港股 銀行 罪案 工銀亞洲 香港金融管理局 金融 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388）
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