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【中資電訊股】中移動5G客量單月增815萬戶 一文看清中資電訊商5月數據
三大中資電訊商陸續公布5月份上客量。5G業務上，中移動 （00941） 5月5G套餐客戶數淨增814.6萬戶，中電信 （00728） 淨增339萬戶，中聯通 （00762） 淨增259萬戶，同樣較4月上客量增長放慢。
中移動公布，至5月底移動業務客戶總數為9.83億戶，單月淨增32.5萬戶，年內淨增810.2萬戶。當中5G套餐客戶佔7.07億戶，年內淨增92295.1萬戶。有線寬帶服務上，中移動5月底客戶數目達2.84億戶，單月淨增166.2萬戶，年內淨增1227.6萬戶。
中移動移動業務數據
|2023年
|客戶總數（單月淨變化）
|5G套餐客戶（單月淨變化）
|5月
|9.83108億（＋32.5萬戶）
|7.06956億（＋814.6萬戶）
|4月
|9.82783億（＋2.5萬戶）
|6.98810億（＋957.5萬戶）
|3月
|9.82758億（＋411.0萬戶）
|6.89235億（＋5010.2萬戶）
|2月
|9.78648億（＋313.9萬戶）
|6.39133億（＋1665.9萬戶）
|1月
|9.75509億（＋50.3萬戶）
|6.22474億（＋846.9萬戶）
中電信公布，至5月底移動用戶為4.01億戶，單月淨增93萬戶，年內淨增994萬戶。當中5G套餐客戶佔2.91億戶，年內淨增2266萬戶。
中電信5月底有線寬帶用戶共1.86億戶，單月淨增83萬戶，年內淨增475萬戶。固定電話用戶共1.03億戶，單月淨減39萬戶，年內淨減170萬戶。
中電信移動業務數據
|2023年
|客戶總數（單月淨變化）
|5G套餐客戶（單月淨變化）
|5月
|4.0112億（＋93萬戶）
|2.9062億（＋339萬戶）
|4月
|4.0019億（＋149萬戶）
|2.8723億（＋402萬戶）
|3月
|3.9870億（＋299萬戶）
|2.8321億（＋503萬戶）
|2月
|3.9571億（＋340萬戶）
|2.7818億（＋519萬戶）
|1月
|3.9231億（＋113萬戶）
|2.7299億（＋503萬戶）
聯通5月份的「大聯接」用戶累計9.18億戶，按月增892萬戶。金聯通所稱的「大聯接」包括移動出賬、物聯網、固網寬帶、本地電話和組綱專線等業務。
若單計5G套餐用戶，聯通5月累計客戶數達2.3億戶，單月增258.8萬戶；物聯網終端連接累計4.33億戶，按月增847萬戶。
中聯通移動業務數據
|2023年
|5G套餐客戶（單月淨變化）
|5月
|2.29626 億戶（+258.8萬戶）
|4月
|2.27038 億戶（+323.1萬戶）
|3月
|2.23807 億戶（+404.6萬戶）
|2月
|2.19761 億戶（+396.6萬戶）
|1月
|2.15795 億戶（+306.8萬戶）
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記者：宋佩恩