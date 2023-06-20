  • 32°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 17:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】藥明生物分析員會議派驚嚇　引爆全日股價插17%

股市 16:57 2023/06/20

分享：

分享：

【大行報告】藥明生物分析員會議派驚嚇　引爆全日股價插17%

藍籌生科股藥明生物 （02269） 今日由輕微高開，午後跌幅急速加劇。藥明生物本周舉行分析員會議，但管理層最新業務更新和收入指引都低於市場期望。藥明生物全日大跌17%至38.75元，僅輕微高於全日低位38.5元，成交額大增至38億元。

大華繼顯表示，藥明生物管理層最新表示，今年上半年營業額收入按年增長低雙位數（low teens）百分比，而盈利大致持平，但維持全年盈收水平指引。不過，該行認為藥明生物目標全年收入增長30%，在上半年增長大幅放慢下，投資者或質疑公司難以達成目標。

野村就指出，藥明生物今年首5個月新增25個綜合項目，較去年同期新增47個明顯減少，管理層歸咎於全球生物科技集資環境轉弱，特別是中國市場，以及去年基數較高。

藥明生物以外，其他生科股今日表現欠佳，藥明康德 （02359） 跌5.4%、諾誠健華 （09969） 跌6.6%。

更多【即市財經分析】文章

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀

相關文章：

【藥明系】藥明生物及藥明康德聯合創辦人趙寧因癌辭世　終年56歲

【業績｜生科股】藥明生物料今年收入增三成　新冠業務明年「清零」

編輯：麥德銘

港股 大行報告 藥明生物（02269）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈警盈喜】翠華料去年扭虧、純利介乎5000萬至6000萬元　受惠出售物業及疫後復常

下一篇文章

【香港經濟】5月份整體消費物價按年升2.0%、衣履、外出用膳及外賣升幅明顯　政府料通脹短期持續溫和
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款