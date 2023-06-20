▲ 【大行報告】藥明生物分析員會議派驚嚇 引爆全日股價插17%

藍籌生科股藥明生物 （02269） 今日由輕微高開，午後跌幅急速加劇。藥明生物本周舉行分析員會議，但管理層最新業務更新和收入指引都低於市場期望。藥明生物全日大跌17%至38.75元，僅輕微高於全日低位38.5元，成交額大增至38億元。

大華繼顯表示，藥明生物管理層最新表示，今年上半年營業額收入按年增長低雙位數（low teens）百分比，而盈利大致持平，但維持全年盈收水平指引。不過，該行認為藥明生物目標全年收入增長30%，在上半年增長大幅放慢下，投資者或質疑公司難以達成目標。

野村就指出，藥明生物今年首5個月新增25個綜合項目，較去年同期新增47個明顯減少，管理層歸咎於全球生物科技集資環境轉弱，特別是中國市場，以及去年基數較高。

藥明生物以外，其他生科股今日表現欠佳，藥明康德 （02359） 跌5.4%、諾誠健華 （09969） 跌6.6%。

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編輯：麥德銘