【WhatsApp更新】新增私隱功能：將不明來電者設為靜音　私隱設定檢查

▲ 近日Meta行政總裁Mark Zuckerberg就上宣布，WhatsApp將推出全新功能，能「將不明來電者設為靜音」，以保護用戶私隱，並同時推出「私隱設定檢查」，方便用戶一覽WhatsApp上的所有防護設定。

現時大家更重視私隱，惟不斷有不明的WhatsApp、陌生人、詐騙電話來電，確實讓人感到煩厭，近日Meta行政總裁Mark Zuckerberg就上宣布，WhatsApp將推出全新功能，能「將不明來電者設為靜音」，以保護用戶私隱，並同時推出「私隱設定檢查」，方便用戶一覽WhatsApp上的所有防護設定。

WhatsApp用戶只需要在WhatsApp程式的私隱頁面中「通話」中，選擇「自動拒接不明來電」即可啟動新功能。Meta創辦人兼行政總裁Mark Zuckerber表示：「為了讓用戶享受更高的私隱度並更好地掌握帳戶，WhatsApp推出全新功能，自動將涉及詐騙內容及來自不明人士的來電設為靜音。」

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其次，由本星期開始，WhatsApp亦會推出一系列「鏡中信」，透過新形式傳遞有關通訊安全重要性的信息，並讓用戶了解WhatsApp所提供的用戶私隱保障。

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責任編輯：李彥煒

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