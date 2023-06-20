▲ 【香港經濟】5月份整體消費物價按年升2.0%、衣履、外出用膳及外賣升幅明顯 政府料通脹短期持續溫和

政府統計處公布，5月份整體消費物價按年升2.0%，較4月份的升幅2.1%略低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，5月綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）為1.8%，與4月份相同。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至5月止的3個月平均每月變動率為0.1%，而截至4月止的3個月的相應變動率則為0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%及0.0%。

耐用物品價格按年下跌3.7%

各類綜合消費物價指數組成項目中，5月價格錄得按年升幅的類別為煙酒（上升19.6%）、電力、燃氣及水（上升16.6%）、衣履（上升5.8%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升2.7%）、交通（上升1.5%）、雜項物品（上升1.2%）、住屋（上升0.5%），以及基本食品（上升0.5%）。至於錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.7%）。

政府發言人表示，5月份基本消費物價通脹維持在1.8%的溫和水平，能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控，預期整體通脹短期會持續溫和，雖然本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升，但外圍價格壓力料會稍為緩和，政府會繼續留意情況。

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編輯：陳韻妍